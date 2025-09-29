L' Olimpia Milano ha vinto la supercoppa la sesta nella sua storia

L’Olimpia Milano alza al cielo la sua sesta Supercoppa, che porta a 16 i trofei conquistati nell’era Armani. Una finale dominata dall’inizio alla fine, sempre avanti e con un margine che ha toccato anche i 18 punti, fino al 90-76 che ha chiuso la sfida senza particolari patemi.Il premio di Mvp è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana di basket - L’Olimpia Milano ha vinto la sua sesta Supercoppa italiana di basket, dopo aver battuto ieri la Virtus Bologna in semifinale 93 a 86, e oggi la Germani Brescia in finale, 90 a 76: è il primo trofeo vi ... Lo riporta ilpost.it