L’Okasa si ripete vittoria con il TikiTaka
Okasa Falconara, buona (anche) la seconda. Al Pala Roma di Montesilvano, con il TikiTaka termina 2-6. Tre punti che vanno ad aggiungersi a quelli dell’esordio per un primo posto condiviso con la Women Roma. Un primo tempo equilibrato è deciso dall’acuto di Aline Elpidio. La paulista sfrutta alla perfezione un lancio millimetrico di capitan Ferrara (in versione assist woman, tre in totale) per saltare Duda e depositare l’unica segnatura della prima frazione. Nella ripresa partono forte le padrone di casa. Da azione da laterale Getullio pesca Bettioli sul secondo palo, l’italo brasiliana non sbaglia, 1-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
