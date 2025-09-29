Locatelli torna titolare col Villarreal? Cosa filtra sul centrocampista della Juve in vista della delicata trasferta di Champions | le ultime

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli riprenderà il suo posto dal primo minuto nella formazione di Tudor per la sfida di Champions League contro il Villarreal. C’è una certezza nel centrocampo della  Juventus  in vista della cruciale sfida di  Champions League  di mercoledì contro il  Villarreal. Dopo essere rimasto in panchina nell’ultimo match di campionato contro l’ Atalanta, il centrocampista e leader tecnico  Manuel Locatelli  tornerà a indossare la maglia da titolare. La notizia, riportata da  Tuttosport, chiarisce le intenzioni di  Igor Tudor  per la trasferta spagnola, sottolineando l’importanza del giocatore per l’equilibrio della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli torna titolare col villarreal cosa filtra sul centrocampista della juve in vista della delicata trasferta di champions le ultime

© Juventusnews24.com - Locatelli torna titolare col Villarreal? Cosa filtra sul centrocampista della Juve in vista della delicata trasferta di Champions: le ultime

In questa notizia si parla di: locatelli - torna

Locatelli torna titolare in Juve Parma? L’idea di Tudor in vista dell’esordio in campionato e chi potrebbe fargli spazio

Locatelli torna titolare con l’Italia? L’idea di Gattuso in vista della sfida contro Israele: possibile cambio di modulo per inserire lo juventino

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Torna Titolare Villarreal