Locatelli torna titolare col Villarreal? Cosa filtra sul centrocampista della Juve in vista della delicata trasferta di Champions | le ultime
Locatelli riprenderà il suo posto dal primo minuto nella formazione di Tudor per la sfida di Champions League contro il Villarreal. C’è una certezza nel centrocampo della Juventus in vista della cruciale sfida di Champions League di mercoledì contro il Villarreal. Dopo essere rimasto in panchina nell’ultimo match di campionato contro l’ Atalanta, il centrocampista e leader tecnico Manuel Locatelli tornerà a indossare la maglia da titolare. La notizia, riportata da Tuttosport, chiarisce le intenzioni di Igor Tudor per la trasferta spagnola, sottolineando l’importanza del giocatore per l’equilibrio della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: locatelli - torna
Esordio dal 1' per Vasilje Adzic che agirà sulla trequarti assieme a Yildiz e dietro Openda. In difesa torna Bremer ma la novità è a centrocampo: c'è Koopmeiners e non Locatelli!
La moglie di #Locatelli sbotta sui social dopo i commenti contro il marito sul post di annuncio della nascita del loro bimbo. E intanto torna di moda #MilinkovicSavic per la #Juve