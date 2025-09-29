Locatelli Juve il capitano tornerà tra i titolari in Champions League? Importante novità | la rivelazione non lascia dubbi anche sul futuro Gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli Juve, il capitano tornerà tra i titolari in Champions League? Le novità sull’impiego del centrocampista. Una panchina per novanta minuti che pesa come un macigno. L’esclusione di Manuel Locatelli dalla partita contro l’ Atalanta è un segnale forte, che apre a molteplici interpretazioni sul suo futuro alla Juventus. A fare il punto della situazione è il giornalista Gianni Balzarini, che ha analizzato il momento delicato del centrocampista. Secondo l’analisi del giornalista, la decisione di Igor Tudor di non impiegare il centrocampista classe ’98 contro l’ Atalanta è una scelta a metà tra turnover e valutazione tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Juve, il capitano tornerà tra i titolari in Champions League? Importante novità: la rivelazione non lascia dubbi anche sul futuro. Gli aggiornamenti

