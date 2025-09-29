Lo stretto di Messina a nuoto per gli atleti master dell’Aprilia Sporting Village

Ancora un'altra grande impresa per i nuotatori del team master dell’Aprilia Sporting Village. A distanza di due anni, dai primi atleti master ad affrontare e domare, per primi, lo stretto di Messina, altri quattro atleti apriliani, giovedì 25 settembre hanno completato l’impresa. Pretendo da Capo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: stretto - messina

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Carla Bolzoni attraversa per solidarietà lo Stretto di Messina: “E ho iniziato a nuotare a 40 anni...”

Stretto Messina Spa sarà stazione appaltante, ok ad emendamento

Madonna della Lettera - Stretto di Messina - Foto di Eleonora Coniglio - facebook.com Vai su Facebook

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito nazionale dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. #Calabria #Messina #Ponte #Reggio #sicilia #Stretto #TeresaMonaco #AltriSpazi #Sherpa - X Vai su X

Trenta nuotatori amatoriali attraversano insieme lo Stretto di Messina: «Una sfida di gruppo e alle correnti» - «Alcuni, quando hanno iniziato, non finivano nemmeno poche vasche». Segnala meridionews.it

A 65 e 68 anni attraversano lo Stretto insieme: "Il nuoto ci ha cambiato la vita" - La coppia di genovesi Alberto e Cristina dimostra che lo sport può portare energia, benessere e nuovi stimoli a ogni età ... Secondo primocanale.it