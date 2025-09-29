lo stato delle cose flotilla garlasco e mondello al centro della serata

Le inchieste e l’approfondimento de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tornano questa sera – lunedì 29 settembre – alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 29 settembre. Nel nuovo appuntamento, Giletti si collegherà con una barca della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, nonostante il rischio di attacchi da parte di Israele. Nella seconda puntata stagionale torna ospite Michele Santoro per un faccia a faccia con il padrone di casa. Sarà presente anche il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, al centro delle polemiche dopo la messa in onda, proprio da parte de Lo Stato delle Cose, di alcune clamorose intercettazioni tra lui e l’ex collega Gioacchino Natoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

