Lo Stato delle Cose Flotilla Garlasco e Mondello al centro della serata
Le inchieste e l’approfondimento de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti tornano questa sera – lunedì 29 settembre – alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 29 settembre. Nel nuovo appuntamento, Giletti si collegherà con una barca della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, nonostante il rischio di attacchi da parte di Israele. Nella seconda puntata stagionale torna ospite Michele Santoro per un faccia a faccia con il padrone di casa. Sarà presente anche il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, al centro delle polemiche dopo la messa in onda, proprio da parte de Lo Stato delle Cose, di alcune clamorose intercettazioni tra lui e l’ex collega Gioacchino Natoli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: stato - cose
Ederson Juventus, è sfida serratissima con l’Inter per la Vecchia Signora! Bisogna vincere la resistenza dell’Atalanta che ha questa idea sul centrocampista. Cosa risulta allo stato attuale delle cose
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Mercato Juventus: i bianconeri sono sempre più orientati a un cambio di guardia! Due i nomi favoriti, ma non tramonta quella possibilità. Le gerarchie allo stato attuale delle cose!
Appuntamento questa sera alle 21:20 su Rai3 con “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti. – Collegamento con una barca della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. – Faccia a faccia con Michele Santoro. – Confronto con il senatore ed ex magistrato Roberto - facebook.com Vai su Facebook
Lo stato delle cose. - X Vai su X
Lo Stato delle Cose, Flotilla, Garlasco e Mondello al centro della serata - Lo Stato delle Cose: il caso Garlasco con le ultime novità investigative al centro del talk. Secondo davidemaggio.it
Lo Stato delle Cose torna stasera in tv su Rai 3: dal collegamento con Global Sumud Flotilla al delitto Garlasco - 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti. Segnala corrieredellumbria.it