Lo stalker di Simona Ventura è un uomo malato i deliri a Le Iene | Fa parte di una setta mi ha violentato

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stalker di Simona Ventura ha 48 anni, è originario di Torino ed è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione. La trasmissione Le Iene lo ha incontrato. La conduttrice si è offerta di aiutarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovanni Terzi pubblica gli audio dello stalker che ha minacciato di morte lui e Simona Ventura: “Denunciato”

Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker, insulti e minacce di morte: “Denunciato”

Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: il marito della conduttrice posta gli audio shock

