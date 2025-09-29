Lo Sporting solleva sospetti su Makkelie arbitro del match di Champions col Napoli | evoca cattivi pensieri

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Portogallo hanno preso male la designazione del fischietto olandese per i precedenti e gli episodi negativi legati alle sue direzioni di gara. Clamorosa la svista nel 2022 per il gol regolare non convalidato a Cristiano Ronaldo che costò i playoff ai lusitani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sporting - solleva

sporting solleva sospetti makkelieLo Sporting solleva sospetti su Makkelie, arbitro del match di Champions col Napoli: evoca cattivi pensieri - In Portogallo hanno preso male la designazione del fischietto olandese per i precedenti e gli episodi negativi legati alle sue direzioni di gara ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sporting Solleva Sospetti Makkelie