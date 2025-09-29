Lo Sporting mette le mani avanti sull’arbitraggio Makkelie ha brutti precedenti col calcio portoghese

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sporting Lisbona mette le mani avanti. L’arbitro designato dall’Uefa per dirigere-Napoli Sporting Lisbona, in programma mercoledì alle ore 21, l’olandese Danny Makkelie, non piace. Lo scrive A Bola, il principale quotidiano sportivo portoghese. L’arbitro una disdetta per il calcio lusitano. Per lo Sporting non si tratta di un arbitro qualsiasi, ma di un nome che rievoca brutti ricordi. Le ultime due volte in cui Makkelie ha diretto i biancoverdi, in Champions League, non sono arrivate vittorie: nel 2016 in Germania contro il Borussia Dortmund arrivò una sconfitta per 1-0, mentre nel 2022 a Londra contro il Tottenham la gara si chiuse sull’1-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lo sporting mette le mani avanti sull8217arbitraggio makkelie ha brutti precedenti col calcio portoghese

© Ilnapolista.it - Lo Sporting mette le mani avanti sull’arbitraggio, Makkelie ha brutti precedenti col calcio portoghese

In questa notizia si parla di: sporting - mette

sporting mette mani avantiLo Sporting mette le mani avanti sull’arbitraggio, Makkelie ha brutti precedenti col calcio portoghese - Precedenti negativi con i Leoni, il Benfica e persino con Cristiano Ronaldo ... Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Sporting Mette Mani Avanti