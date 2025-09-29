Lo Snim cresce e si apre alla formazione | 30 percento in più di barche e componentistica

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta stamattina a Bari, presso la sede di Confindustria, la conferenza stampa di presentazione della 21^ edizione dello Snim – Salone Nautico di Puglia.Erano presenti il presidente di Confindustria Bari-Bat Mario Aprile, il presidente dello Snim Giuseppe Meo, il presidente del Distretto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: snim - cresce

Cerca Video su questo argomento: Snim Cresce Apre Formazione