Lo smartphone Tesla non si farà ma la vera rivoluzione nella telefonia potrebbe arrivare da Starlink
Lo smartphone Tesla sembra essere un progetto destinato a non vedere mai la luce. «No, non stiamo lavorando a un telefono», ha risposto sibillino Elon Musk, CEO dell’azienda leader nel mercato delle auto elettriche, durante la sua apparizione al The Joe Rogan Experience lasciando soltanto uno spiraglio laddove Apple e Google decidessero di vietare le app Tesla o i servizi Starlink su iOS e Android. Ad oggi, nessun annuncio, brevetto o render indica uno smartphone Tesla in arrivo e l’azienda non ha mai cercato nemmeno una figura dedita alla progettazione o allo sviluppo del nuovo prodotto nemmeno per una fase embrionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
