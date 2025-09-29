Lo smartphone Tesla non si farà ma la vera rivoluzione nella telefonia potrebbe arrivare da Starlink

Gqitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo smartphone Tesla sembra essere un progetto destinato a non vedere mai la luce. «No, non stiamo lavorando a un telefono», ha risposto sibillino Elon Musk, CEO dell’azienda leader nel mercato delle auto elettriche, durante la sua apparizione al The Joe Rogan Experience lasciando soltanto uno spiraglio laddove Apple e Google decidessero di vietare le app Tesla o i servizi Starlink su iOS e Android. Ad oggi, nessun annuncio, brevetto o render indica uno smartphone Tesla in arrivo e l’azienda non ha mai cercato nemmeno una figura dedita alla progettazione o allo sviluppo del nuovo prodotto nemmeno per una fase embrionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

lo smartphone tesla non si far224 ma la vera rivoluzione nella telefonia potrebbe arrivare da starlink

© Gqitalia.it - Lo smartphone Tesla non si farà, ma la vera rivoluzione nella telefonia potrebbe arrivare da Starlink

In questa notizia si parla di: smartphone - tesla

smartphone tesla far224 veraNo, il primo smartphone di Tesla non esiste davvero (per ora) - Il Tesla Pi Phone non esiste: Musk smentisce, mentre Starlink punta al servizio “direct to cell” dal 2026. Secondo msn.com

Tesla pronta a rivoluzionare il settore degli smartphone? - Da tempo si parla della possibilità che Tesla entri nel settore degli smartphone e dei laptop. Si legge su motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Smartphone Tesla Far224 Vera