Lo skater brasiliano Sandro Dias ha stabilito un nuovo record di velocità in Brasile scendendo da un’altezza di 70 metri a Porto Alegre – IL VIDEO

29 set 2025

Lo skateboarder brasiliano Sandro Dias ha stabilito due Guinness World Records™ scendendo dalla facciata del Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) a Porto Alegre, in Brasile. L’iniziativa, denominata Red Bull Building Drop, ha previsto la discesa da un’altezza di 70 metri (circa 22 piani) con un dislivello di 60 metri, raggiungendo la velocità di 103 kmh. La struttura del CAFF, che misura 88,91 metri, è stata rivestita con pannelli in compensato per consentire la costruzione di una rampa temporanea. Il punto di partenza era collocato a 55 metri da terra e arrivava gradualmente fino a quota 70 metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

