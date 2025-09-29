Lo Jolo va ko passa il Pietrasanta Il contropiede micidiale fa male
Jolo 1 Pietrasanta 3 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (82’ Scozzari) Ascolese, Marchio (80’ D’Alò) Tomberli (55’ Vannini) Verdi (70’ D’Agati) Rossi (55’ Rozzi). A disp.:Giusti, Torcasso, Ruscillo, Lo Iacono. All.:Ambrosio PIETRASANTA: Gega, Da Prato, Della Pina, Aquilante, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, Remedi (82’ Ceciarini) Ricci (82’ Mancini) Sacchelli (68’ Fioretti). A disp.:Pucciarelli, Fattorini, Coselli, Moriconi, Sessa, Attinasi All.:Tocchini Arbitro:Jonathan Cornello della sezione di Firenze, coadiuvato da Azze-elarab Amzi di Firenze e da Annalisa Cauteruccio di Firenze Reti: 3’ Ricci, 53’ Laucci, 70’ Remedi, 90’ Vannini "Dopo una grande prestazione come quella espressa contro il Montignoso, mi sarei aspettato qualcosa in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it
