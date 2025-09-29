Si è conclusa tragicamente la scomparsa di padre Flavio Paoli, missionario di 68 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato oggi in fondo a un dirupo dai vigili del fuoco. Era sparito l’ 11 agosto scorso nei boschi della Val di Non, dopo essere uscito per una passeggiata e non aver più fatto ritorno a casa. Il religioso era molto conosciuto nella zona. Quel giorno, dopo pranzo, aveva detto ai familiari che si sarebbe diretto a piedi verso i boschi sotto il paese, ma senza allontanarsi troppo. Aveva un appuntamento nel tardo pomeriggio, al quale però non si è mai presentato. La prima preoccupazione è arrivata verso sera, quando intorno alle 20. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Padre Paoli scomparso da un mese, è arrivato il drammatico annuncio