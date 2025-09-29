ll supermercato compatto che rivoluziona la spesa arriva nel Comasco | e puoi bere un caffè col direttore

A Erba (Como), in via Volta 55, ha aperto da pochi giorni il primo supermercato lombardo del format Tuttigiorni, la nuova formula firmata Crai pensata per una spesa quotidiana più semplice e trasparente. Con i suoi 295 mq, il punto vendita porta anche nel Comasco la filosofia dei prezzi bassi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

