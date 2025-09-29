Seconda sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano. Se a Prato serviva una risposta, questa non è arrivata. Con un gol per tempo il Prato regola il Follonica Gavorrano, battendo i bianco rossoblù per 2-0 al termine di un match ben condotto dai padroni di casa. Al 9’ ancora Prato pericoloso con Rossetti, che arriva alla conclusione da buona posizione, Pacini con un grande intervento devia in angolo chiudendo lo specchio all’attaccante. Primo tempo complicato per il Follonica Gavorrano, e il vantaggio del Prato arriva al 33’: Rossetti calcia e trova la grande parata di Pacini, ma sulla respinta arriva Gioè che in tap in deposita la palla in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ll Prato è troppo forte. Minerari spenti e battuti