Livorno | ragazze investite dopo lite davanti alla discoteca Arrestata una donna per tentato omicidio

La donna che ieri mattina, 28 settembre 2025, intorno alle 5 avrebbe investito, dopo una lite, alcune ragazze davanti a una discoteca lungo la via Provinciale Pisana, alla periferia di Livorno è stata messa agli arresti domiciliari, con l'accusa di tentato omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: ragazze investite dopo lite davanti alla discoteca. Arrestata una donna per tentato omicidio

