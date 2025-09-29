Livorno | ragazze investite dopo lite davanti alla discoteca Arrestata una donna per tentato omicidio

Firenzepost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna che ieri mattina, 28 settembre 2025, intorno alle 5 avrebbe investito, dopo una lite, alcune ragazze davanti a una discoteca lungo la via Provinciale Pisana, alla periferia di Livorno è stata messa agli arresti domiciliari, con l'accusa di tentato omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

