Livorno | Nave israeliana in rada i portuali scioperano | Nessuna operazione di sbarco
“Nessuna operazione di sbarco, imbarco o stoccaggio verrà effettuata”. I portuali di Livorno incrociano le braccia e proclamano lo sciopero a partire da lunedì 29 settembre, gridando forte il loro ‘no’ all’ingresso nello scalo labronico della nave battente bandiera israeliana Zim Virginia. Dopo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - nave
«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada
Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"
Nave blocca il canale dei Navicelli: "Danneggiati i Cantieri Navali, l'Autorità Portuale di Livorno risolva"
InsideOver. . Dal 22 settembre, giorno di sciopero generale in sostegno alla popolazione a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, il Molo Italia del Porto di Livorno è stato occupato grazie all'autorizzazione portuale, per bloccare una nave carica di armi. Insieme a - facebook.com Vai su Facebook
La nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Anche Carrara non la vuole” - X Vai su X
Arrivo nave compagnia israeliana Zim, USB: anche a Livorno come a Genova pronti a proclamare sciopero - Nella tarda serata di sabato 27 settembre l’Unione Sindacale di Base Genova ha proclamato uno sciopero immediato in concomitanza dell’arrivo di una nave della compagnia israeliana Zim presso il ... Riporta livornopress.it
Arriva una nave israeliana, portuali minacciano lo sciopero - LIVORNO: Usb annuncia la protesta come avvenuta un paio di giorni fa a Genova: "Impensabile lavorare su una nave israeliana in questo momento" ... Come scrive toscanamedianews.it