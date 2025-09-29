Liverpool stop per Federico Chiesa | l’ex Juventus salta la Champions contro il Galatasaray

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’’attaccante italiano ha accusato un problema fisico nell’ultima gara di Premier League. Slot conferma l’assenza: decisione precauzionale Il debutto europeo di Federico Chiesa, attaccante italiano classe 1997 del Liverpool ed ex stella della Juventus, dovrà ancora attendere. Dopo l’inserimento nella lista Champions, che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi, l’esterno offensivo non sarà a disposizione per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

liverpool stop per federico chiesa l8217ex juventus salta la champions contro il galatasaray

© Calcionews24.com - Liverpool, stop per Federico Chiesa: l’ex Juventus salta la Champions contro il Galatasaray

In questa notizia si parla di: liverpool - stop

Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella. Ecco cosa è successo

Calcio, grave infortunio per Giovanni Leoni: lungo stop per il difensore italiano del Liverpool

Serie A, intervento e lungo stop: prendono l’ex Liverpool a zero

liverpool stop federico chiesaInfortunio per Federico Chiesa, salta Galatasaray-Liverpool: le condizioni dell'ex Juventus - Chiesa non è stato convocato per il match di Champions League, Slot ha spiegato che si tratta di un problema fisico. ilbianconero.com scrive

liverpool stop federico chiesaChiesa entra e segna ma non evita la sconfitta del Liverpool: il Crystal Palace segna al minuto 98 - Ancora un gol per Federico Chiesa, il secondo in questo inizio di Premier League. Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Stop Federico Chiesa