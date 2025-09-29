Liverpool beffato dal Crystal Palace | le parole di Van Dijk dicono tutto sul momento dei Reds!

Van Dijk ammette gli errori: «Serve autocritica, ma niente panico» Dopo la sconfitta casalinga contro il Crystal Palace in Premier League, il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato con franchezza, facendo autocritica e invitando la squadra a mantenere la lucidità. Il difensore olandese ha sottolineato come, nonostante la delusione per il risultato, sia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Liverpool, Chiesa lo rifà: entra, segna, ma non evita il ko. Tifosi pazzi di Fede: “È meglio di Wirtz” - Arne Slot nel mirino dei tifosi, tutti vogliono l'ex Juve titolare: È più forte di Wirtz. Segnala sport.virgilio.it

Premier League, il gol di Chiesa illude il Liverpool - Continua l'ottimo momento di Federico Chiesa: dopo i due assist contro il Southampton, segna il secondo gol in campionato che vale il momentaneo pareggio nella gara del Liverpool contro il Crystal ... Riporta sport.sky.it

