LIVE Sinner-Marozsan ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:03 Ben ritrovati amici di OA Sport. Mancano pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino. 07:48 Arriva il ritiro del ceco Mensik quando l’australiano De Minaur era in vantaggio per 4-1. Tra circa trenta minuti dovrebbero entrare in campo Jannik Sinner e Fabian Marozsan. A tra poco! 07.05 Andreeva ha sconfitto Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4, 6-1. De Minaur e Mensik sono in campo per iniziare il loro confronto. Al termine toccherà a Sinner contro Marozsan. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan. 🔗 Leggi su Oasport.it
