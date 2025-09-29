LIVE Sinner-Marozsan ATP Pechino 2025 in DIRETTA | in campo dopo de Minaur-Mensik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.05 Andreeva ha sconfitto Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4, 6-1. De Minaur e Mensik sono in campo per iniziare il loro confronto. Al termine toccherà a Sinner contro Marozsan. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nella passata stagione si impose in tre parziali agli ottavi sull’erba di Halle. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

