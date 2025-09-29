LIVE Sinner-Marozsan 6-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto ben piazzato dall’italiano. 1-1 Game Marozsan. In corridoio il rovescio lungolinea dell’altoatesino, che torna ora alla battuta. 40-30 Se ne va il recupero di dritto dell’ungherese. 40-15 Servizio e dritto a bersaglio per il tennista di Budapest. 30-15 In corridoio il cambio con il rovescio lungolinea di Sinner. 15-15 Servizio vincente Marozsan. 0-15 Pessima volèe di dritto dell’ungherese. 1-0 Game Sinner. Altra gran prima ad uscire dell’azzurro. 40-30 Prima esterna vincente del numero 2 ATP. 30-30 Ottima risposta di rovescio dell’ungherese sulla prima in kick di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
