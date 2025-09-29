LIVE Sinner-Marozsan 6-1 7-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro approda in semifinale troverà De Minaur

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Marozsan. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 09:48 7 ACE ed un doppio fallo per l’altoatesino, che ha messo in campo il 57% di prime ricavando il 70% di punti. 6 su 10 invece sulla seconda, dalla quale l’avversario ha invece estratto appena il 33%. 09:47 Terza semifinale consecutiva a Pechino per Sinner, che ha risposto immediatamente dopo aver subito il break nel nono gioco del secondo set. JANNIK SINNER b. 🔗 Leggi su Oasport.it

