LIVE Sinner-Marozsan 6-1 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | fasi cruciali del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Sinner. In corridoio il dritto inside in dell’ungherese. 40-40 Gran punto del magiaro, che piazza una splendida contro smorzata sull’ottimo drop di Sinner. Parità da 0-40. 30-40 Scappa via la risposta di rovescio dell’italiano. 15-40 ACE del tennista di Budapest. 0-40 Tre palle break Sinner. Non passa la palla corta di rovescio di Marozsan. 0-30 Altro errore con il dritto in uscita dal servizio dell’ungherese. 0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio del magiaro. 4-3 Game Sinner. Gran seconda in kick dell’italiano. 40-30 ACE Sinner! Palla del 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
