LIVE Sinner-Marozsan 6-1 2-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Scambio ad altissima intensità risolto dalla fucilata con il dritto lungolinea dell’altoatesino. 15-30 Prima esterna vincente di Jannik. 0-30 Si ferma sul nastro il dritto inside out dell’azzurro. 0-15 Se ne va il rovescio lungolinea di Sinner. 2-2 Game Marozsan. Altra gran prima del tennista di Budapest. 40-0 Servizio esterno ben piazzato dal magiaro. 30-0 Prima vincente Marozsan. 15-0 Ottimo rovescio in uscita dal servizio dell’ungherese. 2-1 Game Sinner. Servizio e dritto a bersaglio per l’italiano. 40-15 Terzo ACE del numero 2 ATP. 30-15 Il nastro prolunga out il dritto inside in di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - marozsan
Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan
Sinner, quando gioca contro Marozsan a Pechino: dove vedere la sfida dei quarti
Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino
Sinner - Marozsan in diretta, in palio la semifinale dell’Atp di Pechino - X Vai su X
Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Marozsan 0-0 diretta, Jannik a caccia della semifinale a Pechino. Dove vederla in tv e streaming e precedenti - Jannik Sinner in campo per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Scrive leggo.it
Atp Pechino, ora Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. In corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, ora Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. Secondo tg24.sky.it