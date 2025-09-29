CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Terzo doppio fallo Marozsan. 5-1 Game Sinner. Con il secondo ACE l’azzurro tiene la battuta e spedisce l’avversario a servire per restare nel set. 40-30 Non passa il rovescio dal centro del magiaro. Palla del 5-1. 30-30 Ancora con il classico uno-due Jannik porta a casa il punto. 15-30 Servizio e dritto a bersaglio per l’altoatesino. 0-30 Arriva il primo doppio fallo dell’italiano. 0-15 Gran rovescio incrociato e schiaffo al volo vincente di Marozsan. 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Scappa via il passante di rovescio del magiaro dopo la risposta aggressiva di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Marozsan 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: doppio break dell'azzurro!