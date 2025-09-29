LIVE Sinner-Marozsan 4-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Terzo doppio fallo Marozsan. 5-1 Game Sinner. Con il secondo ACE l’azzurro tiene la battuta e spedisce l’avversario a servire per restare nel set. 40-30 Non passa il rovescio dal centro del magiaro. Palla del 5-1. 30-30 Ancora con il classico uno-due Jannik porta a casa il punto. 15-30 Servizio e dritto a bersaglio per l’altoatesino. 0-30 Arriva il primo doppio fallo dell’italiano. 0-15 Gran rovescio incrociato e schiaffo al volo vincente di Marozsan. 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Scappa via il passante di rovescio del magiaro dopo la risposta aggressiva di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - marozsan
Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan
Sinner, quando gioca contro Marozsan a Pechino: dove vedere la sfida dei quarti
Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino
Tennis, #sinner: il momento di stanca e gli investimenti sui cambiamenti annunciati, anche nel servizio. Oggi a Pechino la sfida ai quarti contro Marozsan. La rincorsa al numero uno Atp Alcaraz entra nel vivo - X Vai su X
Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Marozsan 0-0 diretta, Jannik a caccia della semifinale a Pechino. Dove vederla in tv e streaming e precedenti - Jannik Sinner in campo per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Come scrive leggo.it
Atp Pechino, ora Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. In corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, ora Sinner contro Marozsan: chi vince va in semifinale. Come scrive tg24.sky.it