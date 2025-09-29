LIVE Sinner-De Minaur ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora ha concesso solamente un set al rivale ed amico oceanico. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

