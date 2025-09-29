LIVE Musetti-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’americano potrebbe rivelarsi un osso duro sfida nel pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.07 KhachanovRublev hanno vinto per walk over il match contro CashGlasspool. Boisson e Navarro sono in campo per iniziare il loro match, a seguire (non prima delle ore 08.30) toccherà a Swiatek-Osorio e successivamente a Raducanu-Pegula. Musetti scenderà in campo a seguire e non prima delle ore 13.00. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI al pericolosissimo teenager mancino USA Learner TIEN. Uno dei più promettenti giovani americani si trova a provare a sbarrare la strada al mago di Carrara, che ha vinto due partite di fondamentale importanza qui in Cina e che adesso vede la qualificazione alle ATP Finals di Torino leggermente più alla portata, che in virtù dei 160 punti racimolati a Chengdu giungendo in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

