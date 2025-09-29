LIVE Musetti-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | azzurro in campo alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Pegula si trova avanti 4-0 su Raducanu nel terzo set dopo che ha salvato match point nel secondo. Poi Musetti, si partirà quindi alle 13:00! 07.07 KhachanovRublev hanno vinto per walk over il match contro CashGlasspool. Boisson e Navarro sono in campo per iniziare il loro match, a seguire (non prima delle ore 08.30) toccherà a Swiatek-Osorio e successivamente a Raducanu-Pegula. Musetti scenderà in campo a seguire e non prima delle ore 13.00. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI al pericolosissimo teenager mancino USA Learner TIEN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: azzurro in campo alle 13.00

In questa notizia si parla di: musetti - tien

Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino. Cobolli eliminato da Tien

Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti

LIVE #Musetti-Tien Atp Pechino, quarti di finale: tennis oggi in diretta - X Vai su X

Tennis, Cobolli eliminato al secondo turno del torneo Atp500 di Pechino. Il romano è stato sconfitto 6-3, 6-2 da Tien in un'ora e un quarto di gioco #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/09/28/tennis-a-pechino-battuto-mannarino-musetti-ai-qu - facebook.com Vai su Facebook

Musetti-Tien, quarti di finale Atp 500 di Pechino. Ecco quando gioca l'azzurro e dove vederla in tv e streaming - Dopo la vittoria di Sinner, che ha aperto il lunedì a Pechino, è in programma il quarto di finale di Lorenzo Musetti che, contro lo statunitense Tien, scenderà in campo per ... Come scrive ilmattino.it

Musetti-Tien oggi, quarti Atp Pechino 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Learner Tien, match dei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino, si giocherà domani, non prima delle ore 13 italiane, le 19 locali e la partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e in ... Scrive today.it