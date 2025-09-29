LIVE Musetti-Tien 6-4 3-6 0-3 ritiro ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro alza bandiera bianca per un problema fisico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfortunata avvventura di Lorenzo Musetti a Pechino, lo ritroveremo nell’imminente Masters 1000 di Shanghai. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 14:55 Dal canto suo Tien porta a casa una bella vittoria, non dimenticando che nel 2° set è stato abilissimo a cancellare due chance di break in apertura che potevano far prendere un abbrivio differente al parziale. Fenomeno americano che consolida ancora il posto nei primi 50 del mondo. Si parla poco di lui, ma è forse il rookie of the year nel 2025, anche sopra Fonseca? Ci sono argomenti a suo favore in tal senso. 🔗 Leggi su Oasport.it
