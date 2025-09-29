LIVE Musetti-Tien 6-4 3-6 0-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | break USA a inizio 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Rema e corre Musetti, alla fine deve cedere. 30-0 Smorzata e lob di poco lungo. Impazzisce l’azzurro perché Tien ha preso un altro nastro e un’altra riga. 15-0 Fuori il rovescio difensivo di Musetti 0-1 Break di Tien grazie alla risposta che colpisce il nastro e risulta vincente. 15-40 Palla corta e comoda chiusura: serve un altro miracolo, il secondo di fila da 0-40! 0-40 Fuori anche il dritto. C’è odore di ritiro. Seconda 0-30 Sbraccia di rovescio in corridoio Musetti. 0-15 Costretto a correre in difesa Musetti da Tien. Il servizio deve aiutare! Tien-Musetti 4-6, 6-3! Si va al terzo, con l’azzurro che butta via l’ultimo rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

