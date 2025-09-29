LIVE Musetti-Tien 6-4 3-6 0-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | break USA a inizio 3° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Rema e corre Musetti, alla fine deve cedere. 30-0 Smorzata e lob di poco lungo. Impazzisce l’azzurro perché Tien ha preso un altro nastro e un’altra riga. 15-0 Fuori il rovescio difensivo di Musetti 0-1 Break di Tien grazie alla risposta che colpisce il nastro e risulta vincente. 15-40 Palla corta e comoda chiusura: serve un altro miracolo, il secondo di fila da 0-40! 0-40 Fuori anche il dritto. C’è odore di ritiro. Seconda 0-30 Sbraccia di rovescio in corridoio Musetti. 0-15 Costretto a correre in difesa Musetti da Tien. Il servizio deve aiutare! Tien-Musetti 4-6, 6-3! Si va al terzo, con l’azzurro che butta via l’ultimo rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tien
Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino. Cobolli eliminato da Tien
Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti
Medical Timeout per Lorenzo Musetti sul 2-1 in favore di Tien nel secondo set. - X Vai su X
Musetti-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’americano potrebbe rivelarsi un osso duro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 500 di ... Da oasport.it
LIVE Musetti-Tien Atp Pechino, quarti di finale: tennis oggi in diretta - 3 con Mannarino, il tennista azzurro affronta lo statunitense, numero 52 nel ranking, che ha elimi ... Lo riporta msn.com