LIVE Musetti-Tien 6-4 2-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | problemi fisici per l’italiano nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il rovescio. 2-5 Servizio e dritto. Poi lo smash di Tien. 40-30 Si ferma sul nastro il dritto lungoriga del Mago. 30-30 Altro grave errore di Tien in palleggio. Occhio! 30-15 Se ne va lo slice di Tien. 30-0 Non risponde di rovescio tentando di farlo in modo vincente Musetti. 15-0 Prima vincente Tien. 2-4 A zero l’azzurro! 40-0 Prima vincente 30-0 Palla corta vincente. 15-0 Servizio e dritto. 1-4 Si è complicata tutta insieme la partita nel 2° set. Dopo le chance non sfruttate. Il tennis è così! 40-0 Servizio e dritto Tien. 30-0 In rete il rovescio lungoriga di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
