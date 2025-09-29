LIVE Musetti-Tien 6-4 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro deve sfruttare le chance al più presto nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fisioterapista in campo per Musetti. Contrattura al gluteo presumibile. 1-2 Sbaglia Musetti e ancora non sfrutta le chance. 40-30 Servizio dritto e smash a rimbalzo Tien. 30-30 Di poco non passava anche qui il mago col rovescio in corsa da lontanissimo. 15-30 Splendido passante lungoriga vincente di rovescio!!! 15-15 Gran risposta anticipata del Mago con il rovescio! 15-0 Prima vincente Tien. 1-1 ACE! 40-15 Fuori il rovescio di Tien. 30-15 Passa di dritto Tien. 30-0 Prima vincente. 15-0 Con il dritto Musetti. 0-1 Servizio vincente. Che carattere questo ragazzo! A-40 Stecca di dritto Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
