CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Con il dritto Musetti. 0-1 Servizio vincente. Che carattere questo ragazzo! A-40 Stecca di dritto Lorenzo. 40-40 Attacca e chiude di volo Tien. 40-A Gratuito di dritto dopo il servizio. Palla break! 40-40 Su palla bassissima, Musetti non soffre di rovescio e tira fuori un ottimo diagonale che sposta e mette ancora in difficoltà estrema Tien. A-40 Solita gran volèe stoppata di Tien, qui dopo il servizio. 40-40 Di centimetri lungo il dritto lungoriga in corsa di Musetti. Era break, chissà forse anche match. 30-40 Cambio di ritmo incrociato di rovescio del toscano! Ci risiamo! 30-30 Servizio e dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Tien 6-4, 0-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un perfetto 1° set