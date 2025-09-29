LIVE Musetti-Tien 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro rompe il muro del break nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Ancora il passante di rovescio; Rompiamo il muro del BREAK nel 1° set! 15-40 Vincente lungoriga con il dritto, parte la rimonta di Tien. Seconda 0-40 CLAMOROSO! Vincente lungoriga mozzafiato di rovescio, tre palle break! 0-30 Risposta profonda al centro, sulla riga: c’è il punto! 0-15 Splendido passante di rovescio di Musetti! Primo punto perso a rete da Tien, ma non ha toccato la palla fondamentalmente. 3-3 Recupero vincente in corsa con il dritto! Bene Lorenzo ad uscire bene da quel 30-30! 40-30 Servizio vincente! 30-30 Risposta sulla riga e smash Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tien 4-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro rompe il muro del break nel 1° set

In questa notizia si parla di: musetti - tien

