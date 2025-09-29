LIVE Musetti-Tien 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | serve prima l’USA nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Alza la traiettoria, poi accorcia Musetti. Sbaglia di dritto Tien. 40-30 Lungo il rovescio difensivo di Tien. 40-15 Servizio dritto e comodo appoggio, niente miracolo stavolta. 30-15 Errore di dritto. 30-0 Altra grande volèe stoppata di Tien. Le gioca tutte perfettamente! 15-0 Attacca di dritto e accarezza la palla con la volèe di rovescio Tien. 2-2 ACE! 40-15 ACE! 30-15 Non risponde sulla seconda Tien. 15-15 Errore di dritto di Musetti. 15-0 Con il dritto anche Musetti, ottimo lungoriga. 1-2 Con il dritto Tien. 40-15 Prima vincente slice. 30-15 Lungo il dritto difensivo dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - tien
Musetti batte Mannarino e vola ai quarti a Pechino. Cobolli eliminato da Tien
Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
ATP 500 Pechino: Cobolli cede a Tien, Musetti batte Mannarino e avanza ai quarti
LIVE #Musetti-Tien Atp Pechino, quarti di finale: tennis oggi in diretta - X Vai su X
Tennis, Cobolli eliminato al secondo turno del torneo Atp500 di Pechino. Il romano è stato sconfitto 6-3, 6-2 da Tien in un'ora e un quarto di gioco #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/09/28/tennis-a-pechino-battuto-mannarino-musetti-ai-qu - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mannarino 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: ottima partenza dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- Si legge su oasport.it
LIVE Musetti-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’americano potrebbe rivelarsi un osso duro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 500 di ... Segnala oasport.it