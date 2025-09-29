LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | tenniste in campo per il riscaldamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.29 La vincitrice di questa sfida, ai quarti di finale, se la vedrà con la vincente del match tra RakhimovaMertens e HozumiWu, in programma come ultimo match sul Brad Drewett! 6.36 Ecco le nostre azzurre! Inizia il riscaldamento! 6.35 Pochi attimi ancora per l’ingresso in campo delle coppie! 6.34 Errani e Paolini non sono le sole che quest’oggi rappresenteranno l’Italia a Pechino, visto che Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, nell’ATP 500 della città cinese, affronteranno i quarti di finale rispettivamente contro Fabian Marozsan e contro Learner Tien. 6.28 Questa è la seconda sfida in pochi giorni che le due azzurre fanno con Kichenok, affrontata pochissimo tempo fa in BJK Cup, dove le azzurre hanno superato l’Ucraina in semifinale proprio grazie al doppio di Errani e Paolini, ai danni della già citata gialloblu in coppia con Kostyuk, vincendo 2-0 (6-2, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

