LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti per l’ingresso in campo delle regine del tennis italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.25 Le azzurre vogliono vincere, per il secondo anno di fila, il WTA di Pechino, uno degli ultimi 1000 dell’anno, e continuare a puntare al primo posto nella vetta. Per farlo, però, bisogna passare gli ottavi di finale contro Kichenok e Perez. 6.22 Mihalikova e Nichols trionfano anche nel secondo set e chiudono il match per 2-0 (6-0, 6-4), con le avversarie che ci provano ma che sono costrette ad arrendersi davanti all’esperienza delle vincitrici. Manca poco per l’ingresso in campo di Paolini ed Errani. 5.41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il parziale di 6-0, con le avversarie che adesso sono avanti 0-1, on serve, nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
FACILE FACILE Ottimo debutto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio del #ChinaOpen! Le campionesse in carica iniziano la difesa del titolo con un comodo 6-3 6-2 contro Khromacheva e Sutjiadi! Prossimo step al WTA 1000 di Pechino: ottavi! - X Vai su X
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Contro Khromacheva e Sutjiadi inizia la difesa del titolo delle azzurre e la volata verso il n.1 del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: Mihalikova e Nichols vincono il primo set, poi toccherà alle campionesse azzurre - 41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il ... Come scrive oasport.it
A che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 ... Come scrive oasport.it