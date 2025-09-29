LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti per l’ingresso in campo delle regine del tennis italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.25 Le azzurre vogliono vincere, per il secondo anno di fila, il WTA di Pechino, uno degli ultimi 1000 dell’anno, e continuare a puntare al primo posto nella vetta. Per farlo, però, bisogna passare gli ottavi di finale contro Kichenok e Perez. 6.22 Mihalikova e Nichols trionfano anche nel secondo set e chiudono il match per 2-0 (6-0, 6-4), con le avversarie che ci provano ma che sono costrette ad arrendersi davanti all’esperienza delle vincitrici. Manca poco per l’ingresso in campo di Paolini ed Errani. 5.41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il parziale di 6-0, con le avversarie che adesso sono avanti 0-1, on serve, nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

