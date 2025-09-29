LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | Mihalikova e Nichols vincono il primo set poi toccherà alle campionesse azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il parziale di 6-0, con le avversarie che adesso sono avanti 0-1, on serve, nel secondo. Dopo toccherà alle campionesse azzurre scendere in campo per gli ottavi di finale! Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez, valido per gli ottavi di finale del WTA Masters 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passate stagione e che adesso vogliono confermare in bacheca. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
FACILE FACILE Ottimo debutto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio del #ChinaOpen! Le campionesse in carica iniziano la difesa del titolo con un comodo 6-3 6-2 contro Khromacheva e Sutjiadi! Prossimo step al WTA 1000 di Pechino: ottavi! - X Vai su X
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Contro Khromacheva e Sutjiadi inizia la difesa del titolo delle azzurre e la volata verso il n.1 del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta delle olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia ... Scrive oasport.it
A che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 ... Lo riporta oasport.it