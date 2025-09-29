LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | Mihalikova e Nichols vincono il primo set poi toccherà alle campionesse azzurre

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il parziale di 6-0, con le avversarie che adesso sono avanti 0-1, on serve, nel secondo. Dopo toccherà alle campionesse azzurre scendere in campo per gli ottavi di finale! Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez, valido per gli ottavi di finale del WTA Masters 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passate stagione e che adesso vogliono confermare in bacheca. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini kichenok perez wta pechino 2025 in diretta mihalikova e nichols vincono il primo set poi toccher224 alle campionesse azzurre

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: Mihalikova e Nichols vincono il primo set, poi toccherà alle campionesse azzurre

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

live errani paolini kichenokLIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta delle olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia ... Scrive oasport.it

live errani paolini kichenokA che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Kichenok