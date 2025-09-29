CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.41 Buongiorno amici di OA Sport, Mihalikova e Nichols hanno vinto il primo set contro Eikeri e Olmos con il parziale di 6-0, con le avversarie che adesso sono avanti 0-1, on serve, nel secondo. Dopo toccherà alle campionesse azzurre scendere in campo per gli ottavi di finale! Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez, valido per gli ottavi di finale del WTA Masters 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passate stagione e che adesso vogliono confermare in bacheca. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: Mihalikova e Nichols vincono il primo set, poi toccherà alle campionesse azzurre