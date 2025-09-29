LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | le azzurre vincono un ottimo primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET ERRANIPAOLINI!! Le azzurre vincono il primo parziale con la prima vincente di Paolini che sta giocando un grande match in battuta, dando continuità all’ottimo match che ha fatto contro Sonia Kenin in questo fondamentale. Ottima partita fin qui delle due azzurre che giocheranno il secondo set per chiudere subito la pratica e volare ai quarti di finale. 40-0 In rete il rovescio lungolinea di Perez. 30-0 non trova il campo la risposta di Kichenok. 15-0 Esce il colpo di Perez. Serve Paolini. 5-3 GAME KICHENOKPEREZ. Un ottimo turno di battuta di Perez porta a casa il terzo game delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

