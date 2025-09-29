LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | le azzurre vincono un ottimo primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET ERRANIPAOLINI!! Le azzurre vincono il primo parziale con la prima vincente di Paolini che sta giocando un grande match in battuta, dando continuità all’ottimo match che ha fatto contro Sonia Kenin in questo fondamentale. Ottima partita fin qui delle due azzurre che giocheranno il secondo set per chiudere subito la pratica e volare ai quarti di finale. 40-0 In rete il rovescio lungolinea di Perez. 30-0 non trova il campo la risposta di Kichenok. 15-0 Esce il colpo di Perez. Serve Paolini. 5-3 GAME KICHENOKPEREZ. Un ottimo turno di battuta di Perez porta a casa il terzo game delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
FACILE FACILE Ottimo debutto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio del #ChinaOpen! Le campionesse in carica iniziano la difesa del titolo con un comodo 6-3 6-2 contro Khromacheva e Sutjiadi! Prossimo step al WTA 1000 di Pechino: ottavi! - X Vai su X
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Contro Khromacheva e Sutjiadi inizia la difesa del titolo delle azzurre e la volata verso il n.1 del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti per l’ingresso in campo delle regine del tennis italiano - 28 Questa è la seconda sfida in pochi giorni che le due azzurre fanno con Kichenok, affrontata pochissimo ... Secondo oasport.it
A che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 ... oasport.it scrive