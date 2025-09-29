LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 6-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria in scioltezza delle azzurre che volano ai quarti di finale

Oasport.it | 29 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.42 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, grazie mille per averci seguito! Buon tennis a tutti! 7.39 Grande attesa per i quarti di finale dove Errani e Paolini affronteranno la coppia vincente del match tra RakhimovaMertens e HozumiWu, mentre la giornata di tennis italiano a Pechino non è finita qui perchè da seguire con attenzione ci sono i quarti di finale del torneo ATP 500, con Sinner in campo tra poco più di un’ora contro Marozsan e Musetti che giocherà non prima delle 13.00 con Tien. Segnaliamo intanto che Mensik è stato costretto al ritiro nel primo set nel primo quarto di oggi, permettendo a De Minaur di accedere agilmente alla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

