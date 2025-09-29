LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 6-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria in scioltezza delle azzurre che volano ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.42 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, grazie mille per averci seguito! Buon tennis a tutti! 7.39 Grande attesa per i quarti di finale dove Errani e Paolini affronteranno la coppia vincente del match tra RakhimovaMertens e HozumiWu, mentre la giornata di tennis italiano a Pechino non è finita qui perchè da seguire con attenzione ci sono i quarti di finale del torneo ATP 500, con Sinner in campo tra poco più di un’ora contro Marozsan e Musetti che giocherà non prima delle 13.00 con Tien. Segnaliamo intanto che Mensik è stato costretto al ritiro nel primo set nel primo quarto di oggi, permettendo a De Minaur di accedere agilmente alla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

