LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 3-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break delle azzurre che puntano alla fuga definitiva
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-15 Altro disastro al volo di Kichenok. 15-0 Ace di seconda. Seconda. Serve Kichenok. 4-0 GAME ERRANIPAOLINI. Rovescio vincente di Sara che chiude, o quasi, la pratica. Match fin qui dominato dalle azzurre. 40-30 Buona guardia di Perez a rete. 40-15 In rete la risposta di Kichenok. 30-15 Prima vincente di Errani. 15-15 Esce il lob di Perez. 0-15 Doppio fallo di Errani. Seconda. Serve Errani per confermare il doppio break. 3-0 DOPPIO BREAK DELLE AZZURRE. La risposta di Paolini manda in crisi Perez che infatti sbaglia. Le campionesse olimpiche ottengono il secondo servizio avversario del set e puntano alla fuga definitiva per chiudere il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
