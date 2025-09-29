LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 6-3 3-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break delle azzurre che puntano alla fuga definitiva

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-15 Altro disastro al volo di Kichenok. 15-0 Ace di seconda. Seconda. Serve Kichenok. 4-0 GAME ERRANIPAOLINI. Rovescio vincente di Sara che chiude, o quasi, la pratica. Match fin qui dominato dalle azzurre. 40-30 Buona guardia di Perez a rete. 40-15 In rete la risposta di Kichenok. 30-15 Prima vincente di Errani. 15-15 Esce il lob di Perez. 0-15 Doppio fallo di Errani. Seconda. Serve Errani per confermare il doppio break. 3-0 DOPPIO BREAK DELLE AZZURRE. La risposta di Paolini manda in crisi Perez che infatti sbaglia. Le campionesse olimpiche ottengono il secondo servizio avversario del set e puntano alla fuga definitiva per chiudere il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini kichenok perez 6 3 3 0 wta pechino 2025 in diretta doppio break delle azzurre che puntano alla fuga definitiva

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini- Kichenok/Perez 6-3 3-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: doppio break delle azzurre che puntano alla fuga definitiva

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

live errani paolini kichenokLIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti per l’ingresso in campo delle regine del tennis italiano - 28 Questa è la seconda sfida in pochi giorni che le due azzurre fanno con Kichenok, affrontata pochissimo ... Secondo oasport.it

live errani paolini kichenokA che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Kichenok