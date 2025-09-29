LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | nuovo break delle azzurre che provano la fuga nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-0 Esce la risposta di Paolini che aveva cercato il vincente lungolina. Seconda. Kichenok torna a servire. 4-1 GAME ERRANIPAOLINI. Con lo smash vincente di Sara, le azzurre mantengono il servizio per la seconda volta nel match e si portano avanti confermando il break. 40-15 Esce la risposta di Kichenok. Seconda. 30-15 Kichenok quasi miracolosa difendendo il passante di Paolini. 30-0 Perfetta Sara che chiude di nuovo il punto a rete. 15-0 Volée vincente di Errani. Serve Paolini. 3-1 BREAK ERRANIPAOLINI. Perez consegna il nuovo break alle azzurre con il secondo doppio fallo del game. 🔗 Leggi su Oasport.it
