LIVE Errani Paolini- Kichenok Perez 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | il contro break avversario evita la fuga delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. Serve Perez per completare il primo giro in battuta. 2-1 CONTRO BREAK KICHENOKPEREZ. Le azzurre giocano un game distratto e concedono anche loro il servizio alle avversarie. Seconda palla. 30-40 Smorzata vincente di Kichenok dopo la volée non definitiva di Paolini. Due palle break. 30-30 Smash vincente di Perez. Seconda palla. 30-15 Errani vince lo scambio da fondo con Perez che manda in rete il suo dritto. 15-15 Ottima volée al copro di Paolini eseguita da Perez. 15-0 Disastro di Kichenok che manda fuori una volée comoda. Serve Errani. 2-0 BREAK DELLE AZZURRE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini- Kichenok/Perez 2-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: il contro break avversario evita la fuga delle azzurre

