Lituania nuovo governo | critiche al Ministro della Cultura e al suo partito

29 set 2025

La scorsa settimana si è insediato in Lituania il secondo governo uscito dalle urne del 2024. Il primo era caduto a luglio, a seguito di uno scandalo che aveva travolto l’ex premier. Le prossime elezioni parlamentari si terranno nel 2028. La nuova premier. La 44enne ex leader del sindacato Inga Ruginiene, membro del partito Socialdemocratico, ha ottenuto l’approvazione alla sua nomina a primo ministro da parte del Seimas, il parlamento nazionale. Hanno votato per lei 80 dei 141 deputati; 40 hanno votato contro, 2 si sono astenuti e gli altri erano assenti. Ha dichiarato che l’obiettivo da raggiungere entro fine mandato è di “far sentire la gente più sicura” grazie a migliori politiche sociali e anche grazie a una migliore difesa. 🔗 Leggi su Follow.it

