Little Rocket Games le prossime uscite fino alla fine del 2025

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno 2025 si accende con un’esplosione di giochi imperdibili firmati Little Rocket Games! Un mix travolgente di novità, ristampe attesissime e titoli pronti a brillare sui vostri scaffali. Siete pronti a vivere una stagione da ricordare? Ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi: GIÀ DISPONIBILE. •  Monsters of Loch Lomond  – Folklore scozzese, bluff spietati e carte da giocare con astuzia.  Ogni turno metti in gioco carte per cercare di allontanare le creature verso le Highlands o, meglio ancora, verso i territori degli avversari.  Bluff, colpi bassi e tanta velocità in un gioco di carte tascabile ma tutt’altro che prevedibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

little rocket games le prossime uscite fino alla fine del 2025

© Metropolitanmagazine.it - Little Rocket Games, le prossime uscite fino alla fine del 2025

In questa notizia si parla di: little - rocket

Rocket odia un villain nei guardiani della galassia per un motivo triste

Le 10 battaglie più epiche del team rocket nei pokémon

I 10 team più forti di team rocket nei Pokémon

Little Rocket Lab: la simulazione cozy di fabbriche e razzi arriva a ottobre - No More Robots e lo sviluppatore Teenage Astronauts hanno annunciato che Little Rocket Lab, un nuovo gioco di simulazione e costruzione a tema cozy, sarà disponibile dal 7 ottobre su Xbox ... Come scrive techgaming.it

Cerca Video su questo argomento: Little Rocket Games Prossime