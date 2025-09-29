L’Its Academy presenta i corsi

L’Its Academy Turismo Emilia-Romagna domani alle 10 presenta i suoi corsi alla Biblioteca Malatestiana. La fondazione proporrà un open day per presentare la sua offerta formativa, ed in particolare i corsi biennali post-diploma in Food service & event manager e Tourism digital marketing & communication specialist per il biennio formativo 2025-27. L’evento si svilupperà in due parti, la prima di presentazione dei corsi e la seconda come lezione a porte aperte. È previsto infatti un intervento a cura del docente Gian Luigi Pari sul tema “Analizzare i trend del Sistema Turismo: il futuro non urla, ascoltare i segnali deboli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

