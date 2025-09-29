L’Its Academy presenta i corsi
L’Its Academy Turismo Emilia-Romagna domani alle 10 presenta i suoi corsi alla Biblioteca Malatestiana. La fondazione proporrà un open day per presentare la sua offerta formativa, ed in particolare i corsi biennali post-diploma in Food service & event manager e Tourism digital marketing & communication specialist per il biennio formativo 2025-27. L’evento si svilupperà in due parti, la prima di presentazione dei corsi e la seconda come lezione a porte aperte. È previsto infatti un intervento a cura del docente Gian Luigi Pari sul tema “Analizzare i trend del Sistema Turismo: il futuro non urla, ascoltare i segnali deboli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: academy - presenta
Terni Volley Academy, si avvicina l'inizio della stagione e Javier Martinez si presenta: "Non vedo l'ora di tornare a giocare"
Bebe Vio presenta la nuova stagione della Bebe Vio Academy
Presenta Academy, gaming, arte e Fiat 500 in una tre giorni di eventi. Leggi l'articolo #Selenia - facebook.com Vai su Facebook
L’Its Academy presenta i corsi - Romagna domani alle 10 presenta i suoi corsi alla Biblioteca Malatestiana. Riporta msn.com
Its Fabriano Academy, nuovi corsi di Industrial AI e E-Mobility - Sono queste le novità aggiornata dall'Its Fabriano (Ancona) Academy per contribuire a formare tecnici altamente ... Riporta ansa.it