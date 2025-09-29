Litiga con l'ex fidanzata e la spinge in un dirupo il giudice respinge il patteggiamento | Troppo pochi 8 mesi

La gup del Tribunale di Como ha respinto la richiesta di patteggiamento a 8 mesi avanzata dal procuratore e dai difensori del 26enne accusato di lesioni e stalking. Lo scorso maggio, durante una lite, aveva spinto l'ex fidanzata facendola precipitare in un dirupo per sei metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

