Lite per la viabilità degenera a Padova studente preso a bastonate | aggressione furiosa in strada
Studente 25enne aggredito a Padova dopo lite stradale: identificato e indagato un giovane moldavo. Disposta misura di prevenzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Lite per la viabilità degenera a Padova, studente preso a bastonate: aggressione furiosa in strada - Studente 25enne aggredito a Padova dopo lite stradale: identificato e indagato un giovane moldavo. Riporta virgilio.it
Lite tra condomini per la musica ad alto volume, spunta un coltello: 61enne e 53enne finiscono al pronto soccorso. Un arresto - È spuntato anche un coltello durante una violenta lite tra condomini, poco dopo le 20 di domenica scorsa 10 agosto, in un condominio di via Daniele Manin a Tombolo. Secondo ilgazzettino.it